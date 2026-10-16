Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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|Swatch (N)-Anlage unter der Lupe
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16.10.2026 10:02:18
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: Wäre eine Swatch (N)-Anlage vor einem Jahr inzwischen lukrativ?
Bei einem frühen Swatch (N)-Investment müssten Anleger so viel Verlust verbuchen.
Swatch (N)-Anteile wurden heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die Swatch (N)-Anteile bei 35.30 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 10’000 CHF in die Swatch (N)-Aktie investierten, hätten nun 283.286 Anteile im Besitz. Da sich der letzte Schlusskurs des Swatch (N)-Papiers auf 35.15 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 9’957.51 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 0.42 Prozent verringert.
Die Marktkapitalisierung von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1.78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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