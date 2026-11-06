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06.11.2026 10:02:07
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (N) von vor 10 Jahren verloren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (N) gewesen.
Heute vor 10 Jahren wurden Trades Swatch (N)-Anteilen an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Swatch (N)-Anteile bei 56.50 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die Swatch (N)-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 176.991 Swatch (N)-Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 05.11.2026 auf 35.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’194.69 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 38.05 Prozent eingebüsst.
Zuletzt ergab sich für Swatch (N) eine Börsenbewertung in Höhe von 1.87 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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