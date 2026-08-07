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Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144

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Swatch (N)-Performance im Blick 07.08.2026 10:02:29

SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel hätte eine Investition in Swatch (N) von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Swatch (N) eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Swatch
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Heute vor 5 Jahren wurde das Swatch (N)-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 58.70 CHF wert. Bei einem 1’000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 17.036 Swatch (N)-Papiere. Die gehaltenen Aktien wären am 06.08.2026 637.99 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 37.45 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 36.20 Prozent.

Der Swatch (N)-Wert an der Börse wurde auf 1.91 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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