Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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18.09.2026 10:02:29
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingebracht
Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Swatch (N)-Aktie gebracht.
Vor 1 Jahr wurden Swatch (N)-Anteile via Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Swatch (N)-Papier bei 30.46 CHF. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in den Konzern investierten, besitzen nun 32.830 Swatch (N)-Aktien. Die gehaltenen Swatch (N)-Papiere wären am 17.09.2026 1’135.92 CHF wert, da der Schlussstand 34.60 CHF betrug. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 13.59 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich jüngst auf 1.78 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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