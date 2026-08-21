Swatch Aktie 1225514 / CH0012255144
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|Lukrative Swatch (N)-Investition?
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21.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Swatch (N)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Swatch (N) von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Swatch (N)-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.
Das Swatch (N)-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 28.58 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Swatch (N)-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 3.499 Swatch (N)-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 20.08.2026 auf 37.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 129.46 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 29.46 Prozent.
Der Börsenwert von Swatch (N) belief sich zuletzt auf 1.90 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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