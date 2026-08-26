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Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

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Rentabler Swatch (I)-Einstieg? 26.08.2026 10:02:15

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (I) gewesen.

Swatch
201.80 EUR 0.75%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swatch (I)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 263.10 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38.008 Swatch (I)-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 7’143.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187.95 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.56 Prozent.

Am Markt war Swatch (I) jüngst 9.77 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: PopTika / Shutterstock.com
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