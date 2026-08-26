Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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|Rentabler Swatch (I)-Einstieg?
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26.08.2026 10:02:15
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Swatch (I) von vor 5 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in Swatch (I) gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem Swatch (I)-Papier an der Börse SWX ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 263.10 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38.008 Swatch (I)-Papiere. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.08.2026 7’143.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 187.95 CHF belief. Damit beträgt die Performance des Investments -28.56 Prozent.
Am Markt war Swatch (I) jüngst 9.77 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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