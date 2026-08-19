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Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151

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Swatch (I)-Investmentbeispiel 19.08.2026 10:02:14

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren verloren

SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Swatch (I) von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Swatch (I)-Einstiegs gewesen.

Swatch
195.10 EUR -0.33%
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Die Swatch (I)-Aktie wurde heute vor 3 Jahren via Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war die Swatch (I)-Aktie 248.20 CHF wert. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 4.029 Swatch (I)-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 743.15 CHF, da sich der Wert einer Swatch (I)-Aktie am 18.08.2026 auf 184.45 CHF belief. Das entspricht einem Minus von 25.68 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Swatch (I) belief sich zuletzt auf 9.85 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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