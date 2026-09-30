Swatch Aktie 1225515 / CH0012255151
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30.09.2026 10:02:14
SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Swatch (I)-Investment von vor 10 Jahren verloren
Wer vor Jahren in Swatch (I) eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde die Swatch (I)-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 274.70 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 10 Jahren, hätten Anleger nun 3.640 Swatch (I)-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.09.2026 695.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 191.10 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 30.43 Prozent verkleinert.
Der Börsenwert von Swatch (I) belief sich jüngst auf 9.70 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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