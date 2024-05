SPI-Titel Swatch (I)-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Swatch (I) Anlegern eine Freude

Im Rahmen der Hauptversammlung von SPI-Papier Swatch (I) am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 6.50 CHF je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 8.33 Prozent. Die Gesamtausschüttung von Swatch (I) beträgt 311.00 Mio. CHF. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 9.12 Prozent.

Swatch (I)- Dividendenrendite im Blick

Der Swatch (I)-Anteilsschein ging am Tag der Hauptversammlung bei 196.35 CHF aus dem SIX-Handel. Am heutigen Ex-Dividende-Tag von Swatch (I) wird der Swatch (I)-Anteilsschein mit Dividendenabschlag gehandelt. Der Ex-Dividende-Handel kann optisch negative Auswirkungen auf den Swatch (I)-Aktienkurs haben. Die Zahlung der Dividende an die Swatch (I)-Anteilseigner erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite des Swatch (I)-Papiers 2.84 Prozent. Die Dividendenrendite verbesserte sich damit im Vorjahresvergleich, als sie noch 2.28 Prozent betrug.

Reale Rendite vs. Swatch (I)-Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren verringerte sich der Kurs von Swatch (I) via SIX um 31.32 Prozent. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit -27.62 Prozent dennoch stärker zugelegt als der Swatch (I)-Kurs.

Dividendenausblick von Swatch (I)

Für das Jahr 2024 sehen FactSet-Analysten eine Steigerung der Dividende auf 6.59 CHF voraus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen einen Anstieg auf 3.35 Prozent bedeuten.

Schlüsseldaten der Swatch (I)-Aktie

Der Börsenwert des SPI-Unternehmens Swatch (I) steht aktuell bei 10.117 Mrd. CHF. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Swatch (I) beläuft sich aktuell auf 13.64. Im Jahr 2023 erwirtschaftete Swatch (I) einen Umsatz von 7.888 Mrd.CHF sowie ein EPS von 16.76 CHF.

Redaktion finanzen.ch