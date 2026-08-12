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Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911

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Frühe Anlage 12.08.2026 10:02:28

SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet

Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Sulzer
153.89 CHF 0.41%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 158.20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sulzer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.632 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 95.45 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 11.08.2026 auf 151.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4.55 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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