Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Frühe Anlage
|
12.08.2026 10:02:28
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet
Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 158.20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sulzer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.632 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 95.45 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 11.08.2026 auf 151.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4.55 Prozent vermindert.
Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5.09 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
16:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
12:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer zeigt sich am Mittwochmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
10:02
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
09:29
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Mittwochvormittag mit grünen Vorzeichen (finanzen.ch)
|
05.08.26
|Accelleron-Aktie steigt: Neuer Service-Chef kommt von Sulzer (AWP)
|
05.08.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)