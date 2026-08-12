SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Sulzer-Papier via Börse SWX ausgeführt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 158.20 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in Sulzer-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 0.632 Sulzer-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 95.45 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 11.08.2026 auf 151.00 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 4.55 Prozent vermindert.

Der Marktwert von Sulzer betrug jüngst 5.09 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch