SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor einem Jahr verdient

Das Sulzer-Papier wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen Sulzer-Anteile an diesem Tag bei 132.00 CHF. Wer vor 1 Jahr 100 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hat, hat nun 0.758 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 03.11.2026 auf 183.40 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 138.94 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 38.94 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 6.29 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch