Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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16.09.2026 10:02:28
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sulzer-Investment von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Sulzer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Die Sulzer-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 91.00 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Sulzer-Aktie investierten, hätten nun 109.890 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 15.09.2026 15’901.10 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 144.70 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 59.01 Prozent zugenommen.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer belief sich zuletzt auf 4.98 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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