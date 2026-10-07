SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen

Heute vor 1 Jahr wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 137.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72.886 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 06.10.2026 11’647.23 CHF wert, da der Schlussstand 159.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.47 Prozent erhöht.

Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 5.38 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch