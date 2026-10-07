Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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07.10.2026 10:02:19
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Sulzer-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 137.20 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 72.886 Sulzer-Aktien. Die gehaltenen Sulzer-Papiere wären am 06.10.2026 11’647.23 CHF wert, da der Schlussstand 159.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des Investments um 16.47 Prozent erhöht.
Der Sulzer-Wert an der Börse wurde auf 5.38 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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