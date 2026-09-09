Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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09.09.2026 10:02:26
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Sulzer von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Sulzer-Aktie via Börse SWX ausgeführt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 145.20 CHF. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Sulzer-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 6.887 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Sulzer-Aktie auf 162.50 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’119.15 CHF wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 11.91 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 5.45 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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