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11.11.2026 10:02:29
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Bei einem frühen Investment in Sulzer-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sulzer-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 80.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.407 Sulzer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’254.34 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 10.11.2026 auf 181.70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 125.43 Prozent erhöht.
Der Börsenwert von Sulzer belief sich jüngst auf 6.18 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Sulzer AG (N)
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können Fintechs die Banken herausfordern? – Didier Denat zu Gast im BX Morningcall
KMU-Finanzierung in der Schweiz: Können digitale Finanzierungsdienstleister wie Kredo die traditionellen Banken herausfordern? Im aktuellen BX Morningcall sprechen Olivia Hähnel und François Bloch mit Didier Denat (Executiv Chairman, Kredo) über KMU-Kredite, Fintechs, künstliche Intelligenz und die Zukunft des Schweizer Kreditmarkts.
Didier Denat war viele Jahre in Führungspositionen bei Credit Suisse und Citigroup tätig. Heute engagiert er sich als Executive Chairman bei Kredo, einem Schweizer Fintech für Unternehmensfinanzierungen.
Im Gespräch erläutert er, warum sich klassische Banken bei kleineren KMU-Krediten wirtschaftlichen Herausforderungen gegenübersehen, welche Rolle alternative Finanzierungsplattformen übernehmen können und wie Kredo Digitalisierung mit langjähriger Kreditexpertise verbindet.
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Sulzer am 11.11.2026
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