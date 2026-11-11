SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Sulzer-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Papier bei 80.60 CHF. Bei einem Investment von 1’000 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 12.407 Sulzer-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 2’254.34 CHF, da sich der Wert eines Sulzer-Anteils am 10.11.2026 auf 181.70 CHF belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 125.43 Prozent erhöht.

Der Börsenwert von Sulzer belief sich jüngst auf 6.18 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch