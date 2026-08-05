SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sulzer-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64.09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 156.038 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 04.08.2026 23’842.56 CHF wert, da der Schlussstand 152.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +138.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.

Alle Sulzer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.13 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch