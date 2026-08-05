Sulzer Aktie 3838891 / CH0038388911
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05.08.2026 10:02:26
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Sulzer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Sulzer-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit dem Sulzer-Papier statt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 64.09 CHF. Wenn ein Anleger damals 10’000 CHF in das Sulzer-Papier investiert hätte, hätte er nun 156.038 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Sulzer-Anteile wären am 04.08.2026 23’842.56 CHF wert, da der Schlussstand 152.80 CHF betrug. Mit einer Performance von +138.43 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Alle Sulzer-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 5.13 Mrd. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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