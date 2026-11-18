Sulzer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Sulzer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.822 Sulzer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (182.50 CHF), wäre das Investment nun 19’129.98 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 19’129.98 CHF entspricht einer Performance von +91.30 Prozent.

Insgesamt war Sulzer zuletzt 6.28 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch