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18.11.2026 10:02:06
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen
Vor Jahren in Sulzer eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Sulzer-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 95.40 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Sulzer-Aktie vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 104.822 Sulzer-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 17.11.2026 gerechnet (182.50 CHF), wäre das Investment nun 19’129.98 CHF wert. Die Steigerung von 10’000 CHF zu 19’129.98 CHF entspricht einer Performance von +91.30 Prozent.
Insgesamt war Sulzer zuletzt 6.28 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Sulzer am 18.11.2026
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