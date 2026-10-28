|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Profitable Sulzer-Anlage?
|
28.10.2026 10:02:30
SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Verdienst eines frühen Sulzer-Einstiegs gewesen.
Vor 10 Jahren wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65.90 CHF. Bei einem Sulzer-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151.743 Sulzer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 178.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’010.26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170.10 Prozent erhöht.
Sulzer war somit zuletzt am Markt 6.03 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Geberit: Auf dem Sprung
Der Sanitärtechnikspezialist profitiert von der Erholung im europäischen Wohnungsbau. Jetzt gilt es für Geberit, diesen Eindruck mit den Zahlen für das dritte Quartal zu bestätigen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Sulzer AG (N)
|
28.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
28.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
28.10.26
|Sulzer Aktie News: Sulzer gewinnt am Vormittag (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Anleihe: Sulzer AG nimmt 120 Mio Fr. bis 2031 auf (AWP)
|
14.10.26
|SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Sulzer von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
Analysen zu Sulzer AG (N)
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Sulzer am 28.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor EZB-Zinsentscheid: SMI und DAX fester erwartet -- Asiens Börsen freundlich - Nikkei stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden am Donnerstag mit Gewinnen erwartet. An den Börsen in Fernost geht es am Donnerstag uneinheitlich zu.