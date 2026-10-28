SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Sulzer-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Vor 10 Jahren wurde die Sulzer-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 65.90 CHF. Bei einem Sulzer-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 151.743 Sulzer-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 27.10.2026 auf 178.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 27’010.26 CHF wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 170.10 Prozent erhöht.

Sulzer war somit zuletzt am Markt 6.03 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch