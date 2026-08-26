SPI-Titel Sulzer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Sulzer von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurde das Sulzer-Papier an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die Sulzer-Aktie an diesem Tag bei 92.50 CHF. Bei einem Investment von 10’000 CHF in die Sulzer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 108.105 Sulzer-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 25.08.2026 auf 158.30 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 17’112.95 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 71.13 Prozent zugenommen.

Die Marktkapitalisierung von Sulzer bezifferte sich zuletzt auf 5.26 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch