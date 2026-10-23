SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 10 Jahren verdient

Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39.90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 250.627 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (96.96 CHF), wäre die Investition nun 24’300.75 CHF wert. Mit einer Performance von +143.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Straumann wurde am Markt mit 15.23 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch