|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Profitabler Straumann-Einstieg?
|
23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 10 Jahren verdient
Vor Jahren in Straumann-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 10 Jahren fand via Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit der Straumann-Aktie statt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 39.90 CHF. Investoren, die vor 10 Jahren 10’000 CHF in die Straumann-Aktie investierten, hätten nun 250.627 Anteile im Besitz. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 22.10.2026 gerechnet (96.96 CHF), wäre die Investition nun 24’300.75 CHF wert. Mit einer Performance von +143.01 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Straumann wurde am Markt mit 15.23 Mrd. CHF bewertet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Straumann Holding AG
|
23.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann zeigt sich am Nachmittag gestärkt (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann macht am Mittag Boden gut (finanzen.ch)
|
23.10.26
|SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Straumann von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Straumann Aktie News: Straumann am Freitagvormittag behauptet (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Börse Zürich in Grün: SLI liegt schlussendlich im Plus (finanzen.ch)
|
21.10.26
|Gute Stimmung in Zürich: SLI am Nachmittag auf grünem Terrain (finanzen.ch)
|
21.10.26
|SLI-Handel aktuell: SLI notiert mittags im Plus (finanzen.ch)
|
20.10.26
|Schwacher Handel: SLI präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Straumann Holding AG
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Straumann am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.