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Straumann Aktie 117544866 / CH1175448666

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Straumann-Investment 28.08.2026 10:02:25

SPI-Titel Straumann-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Straumann von vor 10 Jahren eingefahren

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Straumann-Aktie Investoren gebracht.

Straumann
94.37 CHF 2.04%
Kaufen Verkaufen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades dem Straumann-Papier via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 40.10 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die Straumann-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.494 Straumann-Aktien. Die Anlage hätte nun einen Wert von 229.88 CHF, da sich der Wert einer Straumann-Aktie am 27.08.2026 auf 92.18 CHF belief. Das entspricht einem Zuwachs um 129.88 Prozent.

Straumann wurde am Markt mit 14.80 Mrd. CHF bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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