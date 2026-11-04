SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingefahren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit StarragTornos-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 30.90 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 323.625 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 03.11.2026 11’262.14 CHF wert, da der Schlussstand 34.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.62 Prozent vermehrt.

Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 193.13 Mio. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch