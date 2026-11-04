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04.11.2026 10:02:12
SPI-Titel StarragTornos-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in StarragTornos von vor einem Jahr eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in StarragTornos-Aktien gewesen.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse SWX Handel mit StarragTornos-Anteilen statt. Zum Handelsende stand die StarragTornos-Aktie an diesem Tag bei 30.90 CHF. Bei einem StarragTornos-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 323.625 StarragTornos-Aktien. Die gehaltenen StarragTornos-Aktien wären am 03.11.2026 11’262.14 CHF wert, da der Schlussstand 34.80 CHF betrug. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 12.62 Prozent vermehrt.
Der StarragTornos-Wert an der Börse wurde auf 193.13 Mio. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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