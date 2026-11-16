SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren bedeutet

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33.42 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 299.222 Stadler Rail-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 30.88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’239.98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.60 Prozent abgenommen.

Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.09 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie belief sich damals auf 42.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch