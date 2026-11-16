|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Frühes Investment
|
16.11.2026 10:02:16
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stadler Rail von vor 3 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Stadler Rail-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Zum Handelsende stand die Aktie an diesem Tag bei 33.42 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 299.222 Stadler Rail-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 13.11.2026 auf 30.88 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 9’239.98 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 7.60 Prozent abgenommen.
Alle Stadler Rail-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 3.09 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie ging am 12.04.2019 an die Börse SWX. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie belief sich damals auf 42.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Stadler Rail
Analysen zu Stadler Rail
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI in Grün -- DAX stabil -- Wall Street im Minus erwartet -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich schwächer
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Montag aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt kommt kaum vom Fleck. An der Wall Street dürfte es zum Wochenstart nach unten gehen. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.