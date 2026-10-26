SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Stadler Rail von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 40.06 CHF. Investoren, die vor 5 Jahren 10’000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 249.626 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Papiere wären am 23.10.2026 7’748.38 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 31.04 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 22.52 Prozent verkleinert.

Zuletzt verbuchte Stadler Rail einen Börsenwert von 3.11 Mrd. CHF. Die Stadler Rail-Aktie wurde am 12.04.2019 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Stadler Rail-Aktie lag beim Börsengang bei 42.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch