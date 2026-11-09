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09.11.2026 10:02:21
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stadler Rail von vor einem Jahr abgeworfen
Wer vor Jahren in Stadler Rail-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Stadler Rail-Aktie via Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs des Stadler Rail-Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 18.70 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 53.476 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 31.38 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’678.07 CHF wert. Daraus ergibt sich eine Performance von +67.81 Prozent.
Der Börsenwert von Stadler Rail belief sich jüngst auf 3.14 Mrd. CHF. Das Stadler Rail-IPO fand am 12.04.2019 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Stadler Rail-Papiers auf 42.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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