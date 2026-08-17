Stadler Rail Aktie 217818 / CH0002178181
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17.08.2026 10:02:40
SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Stadler Rail-Investment von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen Investment in Stadler Rail-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.
Heute vor 1 Jahr wurde das Stadler Rail-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 21.62 CHF. Investoren, die vor 1 Jahr 1’000 CHF in die Stadler Rail-Aktie investierten, hätten nun 46.253 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Papiers am 14.08.2026 auf 24.28 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’123.03 CHF wert. Das entspricht einem Zuwachs um 12.30 Prozent.
Die Marktkapitalisierung von Stadler Rail bezifferte sich zuletzt auf 2.42 Mrd. CHF. Der erste Handelstag der Stadler Rail-Anteile an der Börse SWX war der 12.04.2019. Ihren ersten Handelstag begann die Stadler Rail-Aktie bei 42.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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