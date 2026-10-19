SPI-Titel Stadler Rail-Aktie: Hätte sich eine Kapitalanlage in Stadler Rail vor 3 Jahren inzwischen bezahlt gemacht?

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX Handel mit der Stadler Rail-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das Stadler Rail-Papier bei 30.96 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 32.300 Stadler Rail-Aktien im Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 1’006.46 CHF, da sich der Wert einer Stadler Rail-Aktie am 16.10.2026 auf 31.16 CHF belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 0.65 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete Stadler Rail eine Marktkapitalisierung von 3.11 Mrd. CHF. Am 12.04.2019 fand der erste Handelstag der Stadler Rail-Aktie an der Börse SWX statt. Der Erstkurs des Stadler Rail-Anteils belief sich damals auf 42.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch