SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient

Vor 1 Jahr wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 228.30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.438 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.08 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 22.10.2026 auf 281.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 23.08 Prozent gestiegen.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 16.43 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch