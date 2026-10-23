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|Profitable Sonova-Investition?
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23.10.2026 10:02:13
SPI-Titel Sonova-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Sonova-Investment von vor einem Jahr verdient
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Sonova-Aktien gewesen.
Vor 1 Jahr wurde das Sonova-Papier an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 228.30 CHF. Wenn man vor 1 Jahr 100 CHF in die Sonova-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.438 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 123.08 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 22.10.2026 auf 281.00 CHF belief. Damit wäre die Investition um 23.08 Prozent gestiegen.
Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 16.43 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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