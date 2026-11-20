Vor 1 Jahr wurden Sonova-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 193.90 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 5.157 Sonova-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 1’513.15 CHF, da sich der Wert eines Sonova-Papiers am 19.11.2026 auf 293.40 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 51.32 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Sonova zuletzt 17.29 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch