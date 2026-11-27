Die Sonova-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 253.50 CHF. Investoren, die vor 3 Jahren 10’000 CHF in die Sonova-Aktie investierten, hätten nun 39.448 Anteile im Besitz. Da sich der Wert einer Aktie am 26.11.2026 auf 290.00 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’439.84 CHF wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 14.40 Prozent zugenommen.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 17.33 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch