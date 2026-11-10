SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SoftwareONE von vor 5 Jahren eingebracht

Heute vor 5 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die SoftwareONE-Anteile bei 21.60 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.630 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 40.95 CHF, da sich der Wert eines SoftwareONE-Papiers am 09.11.2026 auf 8.85 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 59.05 Prozent.

Der SoftwareONE-Wert an der Börse wurde auf 1.88 Mrd. CHF beziffert. Die Erstnotiz der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Das SoftwareONE-Papier verzeichnete damals einen Erstkurs von 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch