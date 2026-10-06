SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SoftwareONE-Investment von vor 3 Jahren verloren

Vor 3 Jahren wurden SoftwareONE-Anteile via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand die SoftwareONE-Aktie an diesem Tag bei 17.75 CHF. Bei einem SoftwareONE-Investment von 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 56.338 SoftwareONE-Aktien in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 8.65 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 487.04 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 51.30 Prozent verkleinert.

Der Börsenwert von SoftwareONE belief sich jüngst auf 1.89 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 fand der erste Handelstag der SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX statt. Damals wurde der erste Kurs des SoftwareONE-Papiers bei 18.00 CHF festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch