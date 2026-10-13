SoftwareONE Aktie 49645150 / CH0496451508
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13.10.2026 10:02:21
SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel hätte eine Investition in SoftwareONE von vor 5 Jahren gekostet
Das wäre der Verlust bei einem frühen SoftwareONE-Investment gewesen.
Heute vor 5 Jahren wurde das SoftwareONE-Papier an der Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SoftwareONE-Anteile bei 20.95 CHF. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 477.327 SoftwareONE-Aktien im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4’312.65 CHF, da sich der Wert einer SoftwareONE-Aktie am 12.10.2026 auf 9.04 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 56.87 Prozent vermindert.
Alle SoftwareONE-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.96 Mrd. CHF. Am 25.10.2019 wagte die SoftwareONE-Aktie an der Börse SWX den Sprung aufs Parkett. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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