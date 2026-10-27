SPI-Titel SoftwareONE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine SoftwareONE-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurden SoftwareONE-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 8.01 CHF. Hätte ein Anleger 1’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SoftwareONE-Aktie investiert, befänden sich nun 124.922 SoftwareONE-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.10.2026 gerechnet (9.60 CHF), wäre die Investition nun 1’198.63 CHF wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 19.86 Prozent angezogen.

Jüngst verzeichnete SoftwareONE eine Marktkapitalisierung von 2.06 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SoftwareONE-Aktie fand am 25.10.2019 an der Börse SWX statt. Ihren ersten Handelstag begann die SoftwareONE-Aktie bei 18.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch