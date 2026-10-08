SKAN Aktie 1339601 / CH0013396012
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08.10.2026 10:02:04
SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in SKAN-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren fand an der Börse SWX wochenend-bedingt kein Handel mit SKAN-Anteilen statt. Den vorherigen Handelstag beendeten die SKAN-Anteile bei 75.80 CHF. Wer vor 3 Jahren 10’000 CHF in die SKAN-Aktie investiert hat, hat nun 131.926 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 07.10.2026 9’366.75 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 71.00 CHF belief. Das entspricht einer Einbusse um 6.33 Prozent.
Jüngst verzeichnete SKAN eine Marktkapitalisierung von 1.60 Mrd. CHF. Die Erstnotiz des SKAN-Anteils fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SKAN-Aktie auf 75.00 CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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