SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel Verlust hätte ein SKAN-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde das SKAN-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Anteile bei 78.70 CHF. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 12.706 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SKAN-Aktie auf 63.60 CHF belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 808.13 CHF wert. Damit wäre die Investition 19.19 Prozent weniger wert.

Zuletzt ergab sich für SKAN eine Börsenbewertung in Höhe von 1.45 Mrd. CHF. Das Börsendebüt der SKAN-Aktie fand am 28.10.2021 an der Börse SWX statt. Den ersten Handelstag begann der SKAN-Anteilsschein bei 75.00 CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch