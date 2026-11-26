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26.11.2026 10:02:03
SPI-Titel SKAN-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SKAN-Investment von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SKAN-Aktien verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden SKAN-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke war das SKAN-Papier an diesem Tag 47.40 CHF wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.110 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 25.11.2026 140.51 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 66.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 40.51 Prozent gesteigert.
Zuletzt ergab sich für SKAN eine Börsenbewertung in Höhe von 1.54 Mrd. CHF. Die SKAN-Aktie wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX erstmalig gehandelt. Der Erstkurs des SKAN-Anteils belief sich damals auf 75.00 CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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