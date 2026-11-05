SPI-Titel SKAN-Aktie: Hätte sich eine Anlage in SKAN von vor 3 Jahren bezahlt gemacht?

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der SKAN-Aktie an der Börse SWX wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Am Handelstag zuvor standen SKAN-Anteile letztlich bei 72.10 CHF. Wer vor 3 Jahren 100 CHF in die SKAN-Aktie investiert hat, hat nun 1.387 Anteile im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 04.11.2026 auf 71.80 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 99.58 CHF wert. Aus 100 CHF wurden somit 99.58 CHF, was einer negativen Performance von 0.42 Prozent entspricht.

Alle SKAN-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 1.64 Mrd. CHF. Das SKAN-Papier wurde am 28.10.2021 an der Börse SWX zum ersten Mal gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer SKAN-Aktie auf 75.00 CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch