SIG Group Aktie 43537795 / CH0435377954
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26.03.2026 10:02:06
SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SIG Group von vor 3 Jahren angefallen
Vor Jahren SIG Group-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 3 Jahren wurde die SIG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die SIG Group-Anteile bei 22.86 CHF. Bei einem Investment von 100 CHF in die SIG Group-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4.374 SIG Group-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 52.06 CHF, da sich der Wert eines SIG Group-Papiers am 25.03.2026 auf 11.90 CHF belief. Damit hätte sich die Investition um 47.94 Prozent vermindert.
Der SIG Group-Wert an der Börse wurde auf 4.54 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch