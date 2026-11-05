SPI-Titel SIG Group-Aktie: So viel Verlust hätte ein SIG Group-Investment von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurde die SIG Group-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 20.42 CHF. Hätte ein Anleger 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SIG Group-Aktie investiert, befänden sich nun 489.716 SIG Group-Anteile in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand 15.04 CHF gerechnet, wäre die Investition nun 7’365.33 CHF wert. Mit einer Performance von -26.35 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Der Börsenwert von SIG Group belief sich zuletzt auf 5.67 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch