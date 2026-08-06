SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des SHL Telemedicine-Papiers betrug an diesem Tag 1.50 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 100 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 66.667 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 69.33 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 05.08.2026 auf 1.04 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 30.67 Prozent verkleinert.

SHL Telemedicine wurde jüngst mit einem Börsenwert von 38.94 Mio. CHF gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch