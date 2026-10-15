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SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885

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Langfristige Investition 15.10.2026 16:02:25

SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.

SHL Telemedicine
1.01 CHF 1.40%
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Am 15.10.2021 wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.976 SHL Telemedicine-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65.24 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 14.10.2026 auf 1.07 CHF belief. Damit wäre die Investition 93.48 Prozent weniger wert.

Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 39.15 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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