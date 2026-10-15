SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Langfristige Investition
|
15.10.2026 16:02:25
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Verlust bei einem frühen SHL Telemedicine-Investment gewesen.
Am 15.10.2021 wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Aktie bei 16.40 CHF. Bei einer 1’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 60.976 SHL Telemedicine-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 65.24 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 14.10.2026 auf 1.07 CHF belief. Damit wäre die Investition 93.48 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 39.15 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung
Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.Weiterlesen!
Nachrichten zu SHL Telemedicine
|
15.10.26
|SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
15.10.26
|Optimismus in Zürich: SPI steigt zum Handelsstart (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Börse Zürich: Das macht der SPI am Mittwochnachmittag (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Freundlicher Handel: SPI verbucht mittags Gewinne (finanzen.ch)
|
14.10.26
|Zuversicht in Zürich: SPI legt zum Handelsstart zu (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Börse Zürich: SPI steigt zum Handelsende (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Zuversicht in Zürich: Börsianer lassen SPI am Nachmittag steigen (finanzen.ch)
|
13.10.26
|Freundlicher Handel in Zürich: SPI in der Gewinnzone (finanzen.ch)