SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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08.10.2026 16:02:24
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein SHL Telemedicine-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen SHL Telemedicine-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden SHL Telemedicine-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 10.20 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 9.804 SHL Telemedicine-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 07.10.2026 auf 1.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 10.29 CHF wert. Damit wäre die Investition 89.71 Prozent weniger wert.
Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38.56 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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SHL Telemedicine am 08.10.2026
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