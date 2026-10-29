SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die SHL Telemedicine-Aktie an der Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das SHL Telemedicine-Papier an diesem Tag bei 1.20 CHF. Hätte ein Anleger 100 CHF zu diesem Zeitpunkt in die SHL Telemedicine-Aktie investiert, befänden sich nun 83.333 SHL Telemedicine-Anteile in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 84.17 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 28.10.2026 auf 1.01 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 15.83 Prozent verringert.

Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 39.64 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch