Vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SHL Telemedicine-Anteile 6.80 CHF wert. Bei einem Investment von 100 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie vor 10 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 14.706 SHL Telemedicine-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 13.97 CHF, da sich der Wert eines SHL Telemedicine-Anteils am 18.11.2026 auf 0.95 CHF belief. Damit hätte sich das Investment um 86.03 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von SHL Telemedicine bezifferte sich zuletzt auf 33.41 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch