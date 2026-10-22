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22.10.2026 16:02:20
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätten Anleger an einem SHL Telemedicine-Investment von vor 10 Jahren verloren
Vor Jahren in SHL Telemedicine-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Heute vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug am vorangegangen Handelstag 6.59 CHF. Bei einem SHL Telemedicine-Investment von 10’000 CHF zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1’517.451 SHL Telemedicine-Aktien in seinem Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 21.10.2026 1’623.67 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 1.07 CHF belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 83.76 Prozent verringert.
Jüngst verzeichnete SHL Telemedicine eine Marktkapitalisierung von 38.35 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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