SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel hätte eine Investition in SHL Telemedicine von vor 10 Jahren gekostet

Vor 10 Jahren wurde das SHL Telemedicine-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse SWX gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages waren SHL Telemedicine-Anteile 6.70 CHF wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 CHF in die SHL Telemedicine-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 149.254 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der SHL Telemedicine-Aktie auf 1.07 CHF belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 158.96 CHF wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 84.10 Prozent verringert.

Zuletzt verbuchte SHL Telemedicine einen Börsenwert von 39.80 Mio. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch