SHL Telemedicine Aktie 1128957 / IL0010855885
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01.10.2026 16:02:25
SPI-Titel SHL Telemedicine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in SHL Telemedicine von vor einem Jahr eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in SHL Telemedicine-Aktien verdienen können.
Die SHL Telemedicine-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse SWX gehandelt. Diesen Handelstag beendete die SHL Telemedicine-Aktie bei 0.90 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 11’111.111 SHL Telemedicine-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 30.09.2026 auf 1.05 CHF (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11’666.67 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 16.67 Prozent vermehrt.
Der Börsenwert von SHL Telemedicine belief sich zuletzt auf 39.43 Mio. CHF.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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