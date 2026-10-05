SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren angefallen

Heute vor 5 Jahren wurden Trades dem SGS SA-Papier via Börse SWX ausgeführt. Diesen Handelstag beendeten die SGS SA-Anteile bei 107.80 CHF. Bei einer 10’000-CHF-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 92.764 SGS SA-Anteilen. Die gehaltenen SGS SA-Anteile wären am 02.10.2026 8’766.23 CHF wert, da der Schlussstand 94.50 CHF betrug. Das entspricht einer Abnahme von 12.34 Prozent.

Der Börsenwert von SGS SA belief sich jüngst auf 18.70 Mrd. CHF.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch