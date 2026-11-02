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|Profitable SGS SA-Investition?
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02.11.2026 10:02:26
SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren verloren
Anleger, die vor Jahren in SGS SA-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Heute vor 5 Jahren wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SGS SA-Anteile bei 111.20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.899 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 93.17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.83 Prozent verringert.
Insgesamt war SGS SA zuletzt 20.46 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
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