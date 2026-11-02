SPI-Titel SGS SA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in SGS SA von vor 5 Jahren verloren

Heute vor 5 Jahren wurde die SGS SA-Aktie via Börse SWX gehandelt. Diesen Tag beendeten die SGS SA-Anteile bei 111.20 CHF. Wenn man vor 5 Jahren 100 CHF in die SGS SA-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.899 Anteilen. Die gehaltenen Papiere wären am 30.10.2026 93.17 CHF wert, da sich der letzte Kurs auf 103.60 CHF belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 6.83 Prozent verringert.

Insgesamt war SGS SA zuletzt 20.46 Mrd. CHF wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch